Інтерфакс-Україна
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15:42 02.07.2025

Інформація про провальний НМТ-2025 і неявку учасників не відповідає дійсності - Міносвіти

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Інформація про провальний НМТ-2025 і неявку учасників не відповідає дійсності - Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляє, що інформації в соціальних мережах про провальний національний мультипредметний тест (НМТ) і неявку учасників на тестування не відповідає дійсності. 

"Дуже багато було інформації в соціальних мережах про ніби то провальне НМТ, що ніби то там не було явки - це все не відповідає дійсності. Насправді, ми бачимо, що цьогорічні результати кращі, ніж минулого року", - сказав Винницький в ефірі національного телемарафону в середу.

Він додав, що якщо у минулому році математику на НМТ не склало 14% учасників, то у 2025-му році це приблизно 11,5%.

"Це все одно великий відсоток, але ми маємо розуміти, що стабільність і покращення результатів - це те, що цього року характеризує нашу вступну кампанію", - підкреслив заступник міністра.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Міністерство освіти і науки заявляє, що на основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих (317 тис. зареєстрованих).

Теги: #нмт #тестування #винницький_михайло

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