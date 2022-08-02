Події

12:46 02.08.2022

Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса зросла до трьох, п'ятеро поранених – ОК "Південь"

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Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса зросла до трьох, п'ятеро поранених – ОК "Південь"

Троє людей загинули, п'ятеро дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами мікроавтобуса біля с. Довгового Бериславського району Херсонської області, яким жителі з окупованої території Херсонської області евакуювалися до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

"В районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу", - повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у вівторок.

У свою чергу керівник об'єднаного координаційного центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що мікроавтобус обстріляли з мінометної зброї. Дві жертви обстрілу загинули на місці, одна померла дорогою до лікарні. В інших, за її словами, "суттєві поранення, і травми тяжкі, і опіки".

На запитання, чи намагаються у такий спосіб окупанти перешкодити евакуації з окупованої території, вона відповіла ствердно.

"Вони вже на початку квітня перекрили абсолютно всі виїзди з тимчасово окупованої (частини – ІФ) Херсонської області для того, щоб утримати так званий електорат, який вони намагаються зібрати для проведення того самого референдуму (про приєднання окупованих територій до РФ – ІФ), на який ніяк не можуть зібрати ні сил, ні засобів. Неможливість евакуюватися викликає у людей потребу шукати способи виїхати у якийсь прихований спосіб. Так само і ці люди намагалися виїхати, все-таки евакуюватися", - сказала вона.

"Ми та місцева влада – легітимна місцева влада Херсонської області – закликаємо людей, що це необхідно зробити (евакуюватись – ІФ) для того, щоб полегшити Силам оборони, Збройним силам України звільнення (окупованих територій – ІФ)", - додала Гуменюк.

Раніше в понеділок увечері про обстріл розповів керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тоді він повідомив про двох загиблих та двох постраждалих від обстрілу, постраждалих госпіталізовано. Загалом, за його словами, в автобусі їхали семеро людей.

"З окупованого селища Старосілля було спроба евакуації мікроавтобусом червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгового з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у тяжкому стані із опіковим шоком", - розповів Вілкул.

 

Теги: #евакуація #херсонська_область #ок_південь

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