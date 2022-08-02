Події

12:25 02.08.2022

Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

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Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід відвідали Бучу (Київська область).

"Міністр закордонних справ Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід відвідали Бучу - місце немислимої жорстокості. Воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні на сторінці у твіттері польського головування в ОБСЄ у 2022 році у вівторок.

 

Теги: #буча #рау

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