Події

18:06 02.08.2022

Зеленський зустрівся у Києві з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Рау

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Зеленський зустрівся у Києві з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Рау

Президент України Володимир Зеленський закликав главу ОБСЄ, міністра закордонних справ Республіки Польща Збігнєва Рау докласти зусиль для звільнення з ворожого полону українців, які входили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі, що відбулася у вівторок, Зеленський подякував президенту й уряду Польщі, а також усьому польському народу за потужну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

"Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямах", - сказав він, висловивши подяку Польщі за допомогу вимушено переміщеним особам з України.

"Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу та прихисток", – сказав глава держави.

Президент наголосив на законодавчих ініціативах Польщі на підтримку українців, які перебувають на території цієї держави. Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила аналогічний закон про особливий статус поляків в Україні. "Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", – сказав він.

Зеленський подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема в постачанні самохідних артилерійських установок Krab.

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezident-zustrivsya-z-chinnim-golovoyu-obsye-ministrom-zako-76841?fbclid=IwAR13OdhlODkcWcDHK1S8pqkTEz25PAuTA3UmIDnsON81utpA1o9aDQTXNic

Теги: #обсє #зеленський #рау

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