Події

18:49 17.11.2022

Кулеба і Рау домовилися відкрито співпрацювати у зв'язку з інцидентом через російський ракетний терор, до Польщі вже прибули українські фахівці

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Кулеба і Рау домовилися відкрито співпрацювати у зв'язку з інцидентом через російський ракетний терор, до Польщі вже прибули українські фахівці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Польщі Збігнєв Рау провели розмову, домовилися конструктивно та відкрито співпрацювати у зв'язку з інцидентом, спричиненим російським ракетним терором, українські фахівці вже в Польщі.

"Я поговорив із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Україна та Польща конструктивно і відкрито співпрацюватимуть у зв'язку з інцидентом, спричиненим російським ракетним терором проти України. Наші фахівці вже в Польщі. Ми чекаємо, що вони швидко отримають доступ до місця у співпраці з польськими правоохоронними органами", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #ракета #співпраця #кулеба #рау

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