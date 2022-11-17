Кулеба і Рау домовилися відкрито співпрацювати у зв'язку з інцидентом через російський ракетний терор, до Польщі вже прибули українські фахівці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Польщі Збігнєв Рау провели розмову, домовилися конструктивно та відкрито співпрацювати у зв'язку з інцидентом, спричиненим російським ракетним терором, українські фахівці вже в Польщі.

"Я поговорив із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Україна та Польща конструктивно і відкрито співпрацюватимуть у зв'язку з інцидентом, спричиненим російським ракетним терором проти України. Наші фахівці вже в Польщі. Ми чекаємо, що вони швидко отримають доступ до місця у співпраці з польськими правоохоронними органами", - написав Кулеба у твіттері.