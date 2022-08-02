Міжнародна спільнота має зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто чинив жахливі злочини в Україні, – глава МЗС Польщі

Міжнародна спільнота має зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто коїв жахливі злочини в Україні, заявив міністр закордонних справ Польщі, нинішній глава ОБСЄ Збігнєв Рау.

"Воєнні злочини, скоєні російськими військами на території України, не повинні залишитися поза увагою, і відповідальні за ці злочини мають бути притягнуті до відповідальності. Міжнародна спільнота повинна зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності тих, хто відповідає за ці жахливі злочини", - сказав Рау на пресконференції в Києві у вівторок.

Він запевнив у солідарності та підтримці українського народу під час неспровокованої та руйнівної війни, яку веде РФ проти України.

"Я щойно повернувся з Бучі, де я побачив приклад надзвичайної жорстокості, яку не можна пояснити, ніяк виправдати. Те, що ми побачили, почули в Бучі - я назвав би це тихим криком придушеної гуманності. В Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, які колись були мирними українськими містечками, що розвивалися, - усі вони ввійдуть в історію як міста, де були скоєні воєнні злочини, де була скоєна жорстока й насильницька поведінка проти цивільного населення. Це демонструє найтемніший бік людської природи", - наголосив Рау.

Він іще раз закликав РФ негайно повністю вийти та вивести свої війська з території України, поважаючи міжнародно визнані кордони України.

"Припинення всіх воєнних дій залишається надзвичайно важливим як передумова для подальших переговорів. Насильство не може тривати, воно має бути зупинене", - зазначив Рау.

Водночас генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід звернула увагу на те, що трьох співробітників ОБСЄ продовжують невиправдано утримувати на Донбасі, й закликала негайно їх звільнити.

"Я також хотіла б наголосити на нашій вимозі щодо їх негайного звільнення", - заявила Шмід.