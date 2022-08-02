Події

18:20 02.08.2022

Міжнародна спільнота має зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто чинив жахливі злочини в Україні, – глава МЗС Польщі

2 хв читати
Міжнародна спільнота має зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто чинив жахливі злочини в Україні, – глава МЗС Польщі

Міжнародна спільнота має зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто коїв жахливі злочини в Україні, заявив міністр закордонних справ Польщі, нинішній глава ОБСЄ Збігнєв Рау.

"Воєнні злочини, скоєні російськими військами на території України, не повинні залишитися поза увагою, і відповідальні за ці злочини мають бути притягнуті до відповідальності. Міжнародна спільнота повинна зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності тих, хто відповідає за ці жахливі злочини", - сказав Рау на пресконференції в Києві у вівторок.

Він запевнив у солідарності та підтримці українського народу під час неспровокованої та руйнівної війни, яку веде РФ проти України.

"Я щойно повернувся з Бучі, де я побачив приклад надзвичайної жорстокості, яку не можна пояснити, ніяк виправдати. Те, що ми побачили, почули в Бучі - я назвав би це тихим криком придушеної гуманності. В Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, які колись були мирними українськими містечками, що розвивалися, - усі вони ввійдуть в історію як міста, де були скоєні воєнні злочини, де була скоєна жорстока й насильницька поведінка проти цивільного населення. Це демонструє найтемніший бік людської природи", - наголосив Рау.

Він іще раз закликав РФ негайно повністю вийти та вивести свої війська з території України, поважаючи міжнародно визнані кордони України.

"Припинення всіх воєнних дій залишається надзвичайно важливим як передумова для подальших переговорів. Насильство не може тривати, воно має бути зупинене", - зазначив Рау.

Водночас генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід звернула увагу на те, що трьох співробітників ОБСЄ продовжують невиправдано утримувати на Донбасі, й закликала негайно їх звільнити.

"Я також хотіла б наголосити на нашій вимозі щодо їх негайного звільнення", - заявила Шмід.

Теги: #обсє #рау

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:06 02.08.2022
Зеленський зустрівся у Києві з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Рау

Зеленський зустрівся у Києві з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Рау

17:08 02.08.2022
ОБСЄ запускає велику й амбітну програму для України - глава ОБСЄ

ОБСЄ запускає велику й амбітну програму для України - глава ОБСЄ

16:53 02.08.2022
Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ - Рау

Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ - Рау

12:25 02.08.2022
Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Глава МЗС Польщі та генсек ОБСЄ відвідали Бучу

11:18 02.08.2022
Глава МЗС Польщі прибув із візитом в Україну

Глава МЗС Польщі прибув із візитом в Україну

12:18 14.07.2022
Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено - Карпентер

17:08 06.07.2022
ПА ОБСЄ висловилася за створення механізму позбавлення повноважень держави-учасниці, яка порушила суверенітет іншої держави-учасниці організації

ПА ОБСЄ висловилася за створення механізму позбавлення повноважень держави-учасниці, яка порушила суверенітет іншої держави-учасниці організації

07:45 01.07.2022
ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

12:27 29.06.2022
Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

20:21 28.06.2022
ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

ОБСЄ має зробити вибір: Дозволити РФ зруйнувати ОБСЄ або знайти спосіб призупинити діяльність РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

ОСТАННЄ

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Дорожники відновили автосполучення Ромни-Конотоп

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

У Херсонській області деокуповано вже 53 населені пункти

Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

Генштаб ЗСУ: Окупанти намагалися вести штурмові дії на низці напрямків, на кількох мають частковий успіх, на решті були зупинені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА