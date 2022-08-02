Події

11:41 02.08.2022

Затягування війни вигідно Росії - Єрмак

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Затягування війни вигідно Росії - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що затягування війни вигідне Росії.

"Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче і важче. Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - сказав він в інтерв'ю японській телекомпанії NHK.

За його словами, наступні декілька місяців будуть вирішальними на полі бою.

Єрмак зазначив, що українські війська посилюють контратаки на півдні. Він додав, що їх мета – відвоювати 100 відсотків території, захопленої Росією. Він сказав: "У цій війні ми ніколи не підемо на поступки у плані нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету". Єрмак закликав США та західних союзників запровадити додаткові санкції проти Росії.

Він сказав, що лідери в Москві продовжують використовувати експорт енергоносіїв як важіль для зняття санкцій.

 

Теги: #війна #єрмак

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