Перші закуплені Фондом Порошенка бронеавтомобілі MLS Shield прибули в Україну

Перші бронеавтомобілі MLS Shield, закуплені Фондом Порошенка та волонтерами громадської організації "Справа громад" для Збройних сил України, вже прибули в Україну, повідомив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко.

"Сьогодні вночі, о 4:00, прибули перші бронеавтомобілі MLS Shield. Найкращі, я в них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce у сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий… Вже за декілька днів нашому командуванню Десантно-штурмових військ, бо ми з ними уклали відповідну угоду, надійде ця броньована техніка", - сказав Порошенко журналістам під час відвідин 24 бригади ім. Короля Данила.

Як повідомляється на сайті "Європейської солідарності" у вівторок, політик повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну додаткових БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу.

Порошенко також повідомив про підготовку до постачання для ЗСУ спеціальних танкових тягачів Oshkosh M1070, здатних перевозити бронетехніку вагою 65 тонн.

У повідомленні наголошується, що Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" купили 350 БПЛА Autel та комплекс БПЛА Poseidon, велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS Shield. "Вперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натовського стандарту отримали волонтери та благодійний фонд з України", - зазначається у повідомленні.

У "Євросолідарності" також наголосили, що Фонд Порошенка "традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери".

Усього з 24 лютого на потреби армії було витрачено понад 0,5 млрд грн. "За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини та вантажівки, тепловізори, дрони, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натовські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування", - йдеться у повідомленні.