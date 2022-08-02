Імена колаборантів, які допомагають окупантам в організації псевдореферендуму в Мелітополі, передано до СБУ – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров закликав жителів міста повідомляти про колаборантів, задіяних в організації псевдореферендуму окупантів.

"Стаття 111-1 Кримінального кодексу України "Колабораційна діяльність" стосується як тих, хто проводить псевдореферендум, так і тих, хто допомагає його організовувати. Тому старші і квартальні, які ходитимуть по будинкам мелітопольців із так званим соцопитуванням щодо майбутнього псевдореферендуму, також будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він нагадав, що санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.

"Імена осіб, які стали на бік окупантів, нам відомі. Ми передали дані про них до СБУ. Спецслужби займаються перевіркою щодо їх причетності до складання списків", - розповів Федоров.

Мер звернувся до мелітопольців із проханням інформувати про старших по будинках та квартальних, які проводять "соцопитування".

Повідомити про колаборантів можна за електронною поштою zradnyk@mlt.gov.ua. Усі дані буде передано СБУ.