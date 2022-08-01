США виділяють Україні ще $550 млн допомоги на безпеку - Білий дім

США мають намір надати Україні новий пакет допомоги у сфері безпеки у розмірі $550 млн, повідомив у понеділок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Сьогодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі поговорили з українськими колегами щодо продовження підтримки Україні (...) і поінформували їх про новий пакет допомоги у сфері безпеки на $550 млн, який сьогодні ухвалить адміністрація Байдена", - сказав Кірбі на брифінгу Білого дому.

Раніше повідомлялося, що лише з лютого Вашингтон надав Україні військову допомогу на суму близько $8,2 млрд.