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21:39 01.08.2022

США виділяють Україні ще $550 млн допомоги на безпеку - Білий дім

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США виділяють Україні ще $550 млн допомоги на безпеку - Білий дім

США мають намір надати Україні новий пакет допомоги у сфері безпеки у розмірі $550 млн, повідомив у понеділок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Сьогодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі поговорили з українськими колегами щодо продовження підтримки Україні (...) і поінформували їх про новий пакет допомоги у сфері безпеки на $550 млн, який сьогодні ухвалить адміністрація Байдена", - сказав Кірбі на брифінгу Білого дому.

Раніше повідомлялося, що лише з лютого Вашингтон надав Україні військову допомогу на суму близько $8,2 млрд.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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