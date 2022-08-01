Росіяни готові повернути тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених "після завершення розслідування"

Росіяни готові повернути тіла загиблих в Оленівці (Донецька область) українських військовополонених після завершення розслідування, але не уточнюють, скільки часу для його проведення буде потрібно, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Знову ж таки, ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв, але формулювання таке, що "після завершення розслідування". На уточнення, скільки потрібно часу для розслідування, ми поки що не отримали відповіді, але ми чекаємо", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом у понеділок.