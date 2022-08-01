Події

20:09 01.08.2022

Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

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Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

Розпочато службове розслідування щодо можливого співробітництва з ворогом співробітників прокуратур прифронтових регіонів та територій, які були під окупацією, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Сьогодні підписав наказ щодо проведення службового розслідування співробітників прокуратур прифронтових регіонів України, зокрема й тих, які тимчасово були під окупацією російських військових", - розповів Костін в ефірі українського телемарафону у понеділок, відповідаючи на питання про те, як проходитиме очищення прокуратури від колаборантів і зрадників.

За його словами, службове розслідування проводиться для того, щоб перевірити "хто, де знаходився, які дії проводились щодо захисту приміщень прокуратур, матеріалів справ, майна".

"А головне – чи є інформація, яка може свідчити про можливу причетність працівників прокуратур до колабораційної діяльності", - наголосив він.

Костін повідомив, що протягом останніх кількох місяців було повідомлено про підозру в колабораціонізмі 3 прокурорам та 5 держслужбовцям, одна справа вже направлена до суду.

"Зараз проводиться робота з більш ніж 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон, по кожному з них триває перевірка", - додав він.

При цьому генпрокурор наголосив, що в даному контексті йдеться не лише про співробітників прокуратури, а про всю правоохоронну систему, органи державного місцевого самоврядування.

"Під час війни будь-якому факту, який може свідчити про допомогу агресору, має бути надано відповідну оцінку, і всі причетні до цього мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - резюмував генпрокурор.

 

 

Теги: #генпрокурор #перевірка #колаборація

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