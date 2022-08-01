РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 5 танків і 16 артсистем

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 200 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 1 серпня, склали близько 41 тис 030 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального Штабу ЗС України.

Також, за минулу добу РФ втратила в Україні 5 танків, 7 бойових броньованих машин (ББМ) та 16 артсистем, а від початку повномасштабного вторгнення –1768, 4011 та 932 відповідно.

Також за добу неділі в Україні було знищено: безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 10 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами із паливно-мастильними матеріалами) та 2 одиниці спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 259 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 223 літаки, 190 вертольотів, 736 безпілотників, 174 крилаті ракети, 2912 автомобілів і автоцистерн, 82 одиниці спецтехніки і 15 суден.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", - наголошується у зведенні.