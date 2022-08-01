Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок закликала Китай сприяти вирішенню ситуації навколо України.

"Ми закликаємо Китай використати свій вплив, щоб надати допомогу у врегулюванні конфлікту", - заявила прем'єр-міністр у ході конференції за участю бізнесменів із КНР в Окленді.

Вона зазначила, що нинішня ситуація навколо України може вплинути на ситуацію в усьому світі, оскільки "носить глобальний характер і відчувається далеко за межами Європи, зокрема тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Як держава цієї частини світу, ми фундаментально зацікавлені у регіональному мирі та стабільності", - зазначила Ардерн.