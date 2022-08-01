Події

08:12 01.08.2022

Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

1 хв читати
Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок закликала Китай сприяти вирішенню ситуації навколо України.

"Ми закликаємо Китай використати свій вплив, щоб надати допомогу у врегулюванні конфлікту", - заявила прем'єр-міністр у ході конференції за участю бізнесменів із КНР в Окленді.

Вона зазначила, що нинішня ситуація навколо України може вплинути на ситуацію в усьому світі, оскільки "носить глобальний характер і відчувається далеко за межами Європи, зокрема тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Як держава цієї частини світу, ми фундаментально зацікавлені у регіональному мирі та стабільності", - зазначила Ардерн.

 

 

Теги: #китай #україна #премєр #нова_зеландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 01.08.2022
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська атакували цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська атакували цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові

07:00 31.07.2022
Визнання Росії державою-терористом потрібно як дієвий захист вільного світу

Визнання Росії державою-терористом потрібно як дієвий захист вільного світу

21:25 30.07.2022
Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

20:41 30.07.2022
У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

08:01 30.07.2022
Міноборони США заявляє про дуже ефективне використання Україною військової допомоги

Міноборони США заявляє про дуже ефективне використання Україною військової допомоги

07:35 30.07.2022
Кулеба обговорив із Блінкеном подальше зміцнення України у військовому та економічному плані

Кулеба обговорив із Блінкеном подальше зміцнення України у військовому та економічному плані

07:32 30.07.2022
США із лютого прихистили 100 тис. українських біженців

США із лютого прихистили 100 тис. українських біженців

20:12 29.07.2022
"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

19:17 29.07.2022
В ООН сподіваються, що стамбульські домовленості щодо зерна допоможуть знизити ціни на продовольство

В ООН сподіваються, що стамбульські домовленості щодо зерна допоможуть знизити ціни на продовольство

18:58 29.07.2022
В Ізраїлі пройшов черговий мітинг на підтримку України

В Ізраїлі пройшов черговий мітинг на підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перше судно із зерном виходить із України вранці в понеділок - міністр інфраструктури

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 5 танків і 16 артсистем

Дві жінки поранені в результаті нічного обстрілу районів Дніпропетровської області

Окупанти знову обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові

Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку

ОСТАННЄ

Перше судно із зерном виходить із України вранці в понеділок - міністр інфраструктури

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 5 танків і 16 артсистем

Дві жінки поранені в результаті нічного обстрілу районів Дніпропетровської області

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло троє людей, шістнадцять – поранено

За добу харківські рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 30 боєприпасів, що не розірвалися

Окупанти знову обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові

Спікер палати представників Конгресу США прибула в Сінгапур

За добу росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

На Харківщині ворог не знижує інтенсивності обстрілів, за добу поліція задокументувала 30 фактів руйнувань

Окупанти завдали ударів по Харкову, за попередніми даними двоє мирних мешканців постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА