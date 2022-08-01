Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

Французька національна метеорологічна служба "Метео-Франс" попередила про високу пожежну небезпеку у зв'язку з третьою хвилею аномальної спеки у Франції з понеділка.

"Метео-Франс" передбачає з понеділка підвищення температури по всій країні вище за норму для даного періоду. У багатьох місцях вона перевищить 35 градусів. На південному заході країни температура може сягнути 39 градусів.

Вже з неділі в середземноморській зоні країни (в Окситанії, Провансі та на Корсиці) небезпека пожеж у зв'язку з сезонними вітрами при температурі, яка місцями досягала не менше 37 градусів, прогнозувалася дуже високою, оскільки вона посилюється посухою, що довела рослинність до легкозаймистого стану.

У червні та липні Франція пережила дві хвилі високої спеки, побивши низку історичних температурних рекордів. У різних регіонах країни тисячі пожежників було кинуто на гасіння лісових пожеж. Вогнем знищено величезні лісові простори.