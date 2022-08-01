Події

07:21 01.08.2022

Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

1 хв читати
Нова хвиля спеки та високої пожежонебезпеки очікується у Франції

Французька національна метеорологічна служба "Метео-Франс" попередила про високу пожежну небезпеку у зв'язку з третьою хвилею аномальної спеки у Франції з понеділка.

"Метео-Франс" передбачає з понеділка підвищення температури по всій країні вище за норму для даного періоду. У багатьох місцях вона перевищить 35 градусів. На південному заході країни температура може сягнути 39 градусів.

Вже з неділі в середземноморській зоні країни (в Окситанії, Провансі та на Корсиці) небезпека пожеж у зв'язку з сезонними вітрами при температурі, яка місцями досягала не менше 37 градусів, прогнозувалася дуже високою, оскільки вона посилюється посухою, що довела рослинність до легкозаймистого стану.

У червні та липні Франція пережила дві хвилі високої спеки, побивши низку історичних температурних рекордів. У різних регіонах країни тисячі пожежників було кинуто на гасіння лісових пожеж. Вогнем знищено величезні лісові простори.

 

 

Теги: #франція #спека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 30.07.2022
Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

07:13 26.07.2022
Посуха у Франції змушує владу обмежувати використання води

Посуха у Франції змушує владу обмежувати використання води

19:43 25.07.2022
У Франції проводять розслідування щодо майна російських бізнесменів

У Франції проводять розслідування щодо майна російських бізнесменів

11:58 24.07.2022
У Франції через посуху у 88 департаментах обмежили використання води

У Франції через посуху у 88 департаментах обмежили використання води

20:54 23.07.2022
У Франції стурбовані ударом в Одеський порт і закликали РФ дотримуватися підписаних угод під егідою ООН

У Франції стурбовані ударом в Одеський порт і закликали РФ дотримуватися підписаних угод під егідою ООН

21:22 21.07.2022
Макрон обговорить із міністрами та держслужбами підготовку до Олімпіади-2024

Макрон обговорить із міністрами та держслужбами підготовку до Олімпіади-2024

20:23 20.07.2022
Залужний поспілкувався із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції

Залужний поспілкувався із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції

19:30 20.07.2022
Шість французьких "Цезарів" на шляху до України

Шість французьких "Цезарів" на шляху до України

07:39 20.07.2022
У Лондоні через аномальну спеку сильні пожежі, мешканців евакуюють

У Лондоні через аномальну спеку сильні пожежі, мешканців евакуюють

21:26 19.07.2022
Глава МЗС Франції повідомила про рішення ЄС включити ще 55 осіб до санкційних списків РФ

Глава МЗС Франції повідомила про рішення ЄС включити ще 55 осіб до санкційних списків РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку

МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування південних районів Сербії

Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

У Лівані затримано сирійське підсанкційне судно з викраденим окупантами в Україні зерном

Окупанти просунулися під Авдіївкою, штурм у сусідніх Кам'янці та Пісках відбито

ОСТАННЄ

Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку

МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування південних районів Сербії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська атакували цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові

Меру Києва Віталію Кличку надали звання почесного громадянина Варшави

Відновлюється рух легкових автомобілів через пункт пропуску "Краківець"

За добу знищено 52 окупанти, 15 одиниць техніки та 4 склади боєприпасів

1 серпня: Цей день в Україні та в світі

Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

Байден, який знову захворів на COVID-19, почувається добре

На Київщині на сьогодні знайдено 1348 тіла загиблих українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА