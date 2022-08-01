Меру Києва Віталію Кличку надали звання почесного громадянина Варшави

Влада столиці Польщі надала меру Києва Віталію Кличку звання почесного громадянина Варшави, повідомили в Київській міській держадміністрації.

Як повідомили у пресслужбі на сайті мерії, церемонія відбулася на урочистому засіданні міської ради Варшави, що відбувається щорічно 31 липня, у день Варшавського повстання.

Мер Києва записав відеозвернення до польських колег і друзів та подякував за допомогу та підтримку. Він зазначив, що українці сьогодні захищають не лише свою незалежність та європейський вибір, а й демократію, стабільність та безпеку всієї Європи.

У свою чергу мер Варшави Рафал Тшасковський наголосив, що Польща й надалі допомагатиме Україні. І обидві країни залишаться вільними та незалежними державами. "Ми з вами і завжди можете на нас розраховувати!", - наголосив мер польської столиці.