Події

21:44 31.07.2022

Байден, який знову захворів на COVID-19, почувається добре

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Байден, який знову захворів на COVID-19, почувається добре

Президент США Джо Байден, який знову незабаром після одужання захворів на коронавірус COVID-19, почувається добре, дотримується суворої ізоляції, йдеться в заяві його лікаря Кевіна О'Коннора, направленої до Білого дому.

"Президент, як і раніше, почувається добре", - повідомляється в ньому.

"Взятий уранці тест, як і слід очікувати, показав позитивний результат", - наголошується в ньому.

Байден 10 днів тому отримав позитивний результат тестування на коронавірус уперше. Потім він одужав, але напередодні тест знову показав, що він заражений COVID-19.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.

Раніше лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

 

 

Теги: #сша #здоровя #байден

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