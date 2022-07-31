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12:20 31.07.2022

Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

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Представництво МКЧХ в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових у колонії в Оленівці

Представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні повідомляє, що РФ відмовилася надати Комітету доступ до полонених українських військових в колонії в тимчасово окупованій Оленівці.

"Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. Ми одразу ж запросили доступ до Оленівки і військовополонених, пропонуючи свою допомогу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Твіттері в суботу.

У ньому наголошується, що прохання МКЧХ про надання доступу до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено.

"Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов'язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", - наголошують у представництві.

Там висловлюють готовність надавати медичну допомогу пораненим, сприяти в евакуації важкопоранених до медичних закладів, надавати ресурси для ідентифікації загиблих та гідного поводження з їхніми тілами.

"Ми не припинимо спроб отримати доступ до цих військовополонених і всіх інших бранців у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу", - підсумували в представництві.

28 липня Збройні Сили РФ вчинили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, в якій утримували українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинули близько 40 осіб і 130 дістали поранень.

Україна висунули вимогу від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, здійснений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримували полонених українських військовослужбовців.

 

Теги: #азов #мкчх #оленівка

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