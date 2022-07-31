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08:58 31.07.2022

Братчук: Інформація російських ЗМІ про нібито атаку ЗС України на Чорноморський флот РФ у Севастополі – відверта провокація

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Братчук: Інформація російських ЗМІ про нібито атаку ЗС України на Чорноморський флот РФ у Севастополі – відверта провокація

Інформація російських ЗМІ про нібито атаку Збройних сил України на ЧФ РФ у Севастополі – відверта провокація, повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Повідомлення тасс про нібито українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Усьому свій час", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що нібито український безпілотний летальний об'єкт ЗСУ атакував штаб Чорноморського флоту РФ, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей, а святкові заходи з нагоди дня ВМФ у Севастополі перенесено.

 

 

 

Теги: #рф #одеська_область #провокація

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