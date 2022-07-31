Окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмут та навколишні села за підтримки авіації на межі Луганщини та Донеччини

Російські окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмут та навколишні села на межі Луганщини та Донеччини за підтримки штурмової та армійської авіації, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог не залишає спроб покращити тактичне становище заради наступу на Бахмут і прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст і сіл протягом 30 липня зафіксовано авіаудари", - написав Гайдай в телеграм-каналі.

Зокрема, противник зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури, залишаючи населені пункти без газу та світла.

Ворог обстрілює позиції українських військ уздовж усієї лінії зіткнення.

Зокрема, завдано чотирьох ракетних ударів, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п'ять разів ворогом використано системи залпового вогню, проведено три танкові атаки.

"Росіяни хочуть скувати дії оборони, щоб ми не мали можливості проводити ротацію або посилювати інші напрямки", - пояснив Гайдай.

Він зазначив, що бійці Збройних сил України у суботу виявили та знешкодили одну з розвідувальних груп росіян.

За його словами, авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії щодо підтримки дій наземних угруповань, проте наступ ворога відбито відразу на декількох напрямках.