Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждала інфраструктура і транспорт, є постраждалий

Російські окупанти у ніч на неділю обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, постраждала інфраструктура і громадський транспорт, є постраждалий, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Накрили вогнем два райони області – Нікопольський та Криворізький. Нікопольською вночі двічі вдарили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, один приватний будинок знищено, кілька десятків – пошкоджено. Є руйнація у семи багатоповерхових житлових будинках. Зачепило школу, дитячий садок і кілька міських закладів.

Також на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти – пошкоджено. Виведено з ладу газопровід і водопровід. На місці працюють спеціалісти.

Водночас вранці в неділю ворог атакував Нікополь двома ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Криворізькому районі ворог влучив із ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали.

В інших районах області у ці хвилини спокійно.