За добу на Харківщині задокументовано понад 50 фактів руйнування житла, підприємств та інших об'єктів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Золочів, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Андріївка та Циркуни, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу понад 50 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, вогнем знищено 1 га посівних угідь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.