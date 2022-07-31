Події

07:17 31.07.2022

За добу відновлено електропостачання понад 31,4 тис. споживачів

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За добу відновлено електропостачання понад 31,4 тис. споживачів

За добу суботи було відновлено електропостачання близько 31,4 тисяч споживачів, знеструмлених унаслідок бойових дій. Без електрики залишається понад 600 тис. споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

"За минулу добу відновлено електропостачання близько 31,4 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема у Донецькій області – 18,3 тисячі, Миколаївській – 5,7 тисячі, Харківській – 5 тисяч, Дніпропетровській – 2,4 тисячі споживачів.

Повідомляється, що в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, виконання робіт із розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Разом із тим, станом на 30 липня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 785 населених пунктів, близько 612,4 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 379,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – 41,3 тисяч, Миколаївській – 30,8 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 239,4 тисяч абонентів.

 

 

Теги: #енергопостачання #відновлення

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