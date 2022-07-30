Події

20:15 30.07.2022

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

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Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Папа Римський Франциск визнав, що більше не зможе здійснювати пастирські візити настільки активно і не відкинув можливості відходу від справ.

"Я не думаю, що зможу продовжувати мандрувати в колишньому ритмі", - наводить у суботу іспанська телерадіокомпанія РТВЕ його слова, сказані на пресконференції на борту літака на шляху з Канади.

"У моєму віці і з цим обмеженням (у папи римського вже тривалий час спостерігається проблема з колінним суглобом, через що йому доводиться переміщатися в інвалідному візку) я повинен поберегти сили для того, щоб ще трохи послужити церкві, або подумати про можливість відійти убік", - сказав він.

"Двері залишаються відчиненими, такий варіант цілком нормальний. Досі я не дзвонив у ці двері, але я не хочу говорити, що завтра не почну подумувати про це", - додав понтифік. На його думку, "нічого незвичайного не станеться, жодної катастрофи не станеться".

Папа Римський пояснив, що не хоче робити операцію на коліні, хоч медики йому й пропонували. "Анестезія – це не іграшка, саме тому я думаю, що операція мені не підходить", – сказав він.

РТВЕ нагадує, що у липні минулого року після операції на кишечнику у Франциска виникли ускладнення, пов'язані з анестезією.

 

 

Теги: #ватикан #відставка

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