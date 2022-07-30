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15:12 30.07.2022

МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

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МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

Немає жодної різниці між російськими дипломатами, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в колонії Оленівки (Донецька область), вони всі співучасники військових злочинів, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Прочитайте це, коли вам кажуть, що РФ не має бути ізольована. Немає ніякої різниці між російськими дипломатами, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Всі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати", - написав спікер у своєму Twitter.

Раніше в Twitter посольства РФ у Великій Британії опублікували повідомленні, що "бойовики" Азова "заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, тому що вони несправжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть".

 

 

Теги: #рф #азов #мзс_україни

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