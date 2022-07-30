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12:58 30.07.2022

Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

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Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

Співробітники МЗС РФ публічно говорять, що деякі люди заслуговують на страту через повішення, це суцільне варварство і дикість, а не дипломатія, РФ є державою-спонсором тероризму, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росія - країна-терорист. Співробітники її МЗС називають себе дипломатами і публічно говорять, що деякі люди заслуговують на страту через повішення. У ХХІ столітті це суцільне варварство і дикість, а не дипломатія. РФ є державою-спонсором тероризму. Які ще потрібні докази", - написав Єрмак у Twitter в суботу.

У Telegram-каналі він наголосив, що "в ХХІ столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть тільки дикуни й терористи".

Раніше у Twitter посольства РФ у Великій Британії розмістили повідомлення, що "бойовики "Азова" заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, оскільки вони несправжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть".

Теги: #рф #азов #реакція #єрмак

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