Львівська ОВА звернеться до ДПС України та Мінфіну з приводу неналежної роботи податківців області з відшкодуванням ПДВ

Львівська ОВА звернеться до ДПС України та Мінфіну щодо неналежної роботи податківців області з відшкодуванням ПДВ, заявив сьогодні на брифінгу перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

"Ми розуміємо, що поки що не можемо зробити фінального висновку про те, що є покривання схем. Ми говоримо, що є питання, яке потребує додаткового обґрунтування, перевірки та підтвердження. Оскільки ми не бачимо розуміння та ефективної роботи з боку ГУ ДПС у Львівській області , то звертатимемося до ДПС України та Міністерства фінансів, а за потреби, до правоохоронних органів. Наголошую – Львівська область не місце для схем, конвертаційних центрів", – заявив Годик.

За його словами, до обласної влади неодноразово зверталися підприємці щодо непрозорого та незрозумілого механізму відшкодування ПДВ. Андрій Годик наголосив, що у податковій області не дали чіткої відповіді на запит ОВА щодо відшкодування ПДВ суб'єктам підприємницької діяльності.

"Керівництво ГУ ДПС у Львівській області зайняло деструктивну позицію. На наш запит ми отримали відповідь про все, але тільки не про те, що було потрібно. А на повторний запит ми жодної інформації не отримали. Нам дали посилання пошукати на якомусь сервісі. Ми не полінувалися, пошукали та знайшли невтішні випадки", – зазначив Годик.

За його словами, згідно з даними з різних джерел, серед підприємств області, яким із початку року відшкодували 1,5 млрд грн, є 135 компаній із загальною сумою відшкодованого ПДВ у 1,165 млрд грн. У цьому списку 13 компаній взагалі не мають співробітників, але їм відшкодували ПДВ у сумі 129 млн грн.

"Важливо звернути увагу на те, що серед цих підприємств, які не мають співробітників, але які отримують бюджетні відшкодування, лише декілька зазначають реальну сплату податків до бюджету. Зокрема, є рішення щодо підприємства про відшкодування ПДВ на 40 млн грн, а вони заплатили до бюджетів усіх рівнів із початку року лише 26 тисяч грн. Незрозуміло, хто підписував контракти, у який спосіб формувалося негативне значення ПДВ", – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА.

За словами Годика, також аналіз показав, що 30 підприємств, зареєстрованих менше ніж рік тому, отримали відшкодування ПДВ на суму 242 млн, а сплатили податків – 7,3 млн грн.

"Дивно, коли реальний сектор економіки, зокрема фермерські господарства, стоять у черзі, щоб отримати бюджетне відшкодування ПДВ, а підприємства, зареєстровані наприкінці минулого року, демонструють такі "ефективні" показники і як наслідок першочергово отримують бюджетні відшкодування, навіть у період воєнного стану", – сказав Годик.