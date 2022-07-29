США будуть готові до діалогу з РФ щодо України, якщо вважатимуть, що це може принести користь - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю заявив, що Вашингтон готовий робити дипломатичні зусилля для взаємодії з Росією щодо України, якщо буде така можливість.

"Ми весь цей час говоримо, що якщо є якась можливість просувати дипломатичний підхід, щоб покласти край діям Росії в Україні, ми, звичайно ж, скористаємося нею", - сказав Блінкен на пресконференції.

Однак, на його думку, Росія поки що не демонструє "готовності і бажання" до такої взаємодії.

"Якщо є питання, які можуть змінити (підхід - ІФ) високопоставлених російських офіційних осіб, якщо вони почують це безпосередньо від мене чи моїх колег, то ми, звичайно, працюватимемо над цим", - зазначив держсекретар США.