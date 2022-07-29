Події

21:36 29.07.2022

У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині у школах знищують українську держсимволіку та підручники – селищна рада

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Окупаційна влада Борівської громади Харківської області прагне нового навчального року прибрати з місцевих шкіл усе українське.

"У школах знищується українська державна символіка та українські підручники. Педагоги, які погодилися на співпрацю з окупантами та планують працювати в окупації за російськими програмами та підручниками, пишуть заяви на звільнення офіційному керівництву українських навчальних закладів", - повідомляє Борівська селищна рада.

Водночас, за його інформацією, мешканці, які залишилися в окупації, хочуть, щоб їхні діти навчалися не в російських, а в українських школах.

"Через відсутність на окупованих територіях мобільного зв'язку та інтернету дистанційно вчитися діти не зможуть, тому для них передбачена сімейна форма навчання. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Навчаючись вдома та періодично виїжджаючи на зв'язок, учні отримуватимуть теми для вивчення та завдання для виконання, а потім відбуватимуться оцінювання", - повідомляє Борівська селищна рада.

У селищній раді також зазначають, що на території громади триває збиральна, проте врожай збирають не всі сільгосппідприємства і не скрізь.

"У деяких місцях неможливо проводити сільськогосподарські роботи через мінування територій. Також є проблеми з відсутністю техніки, запчастин, паливно-мастильних матеріалів тощо. Близько 500 га зерна було знищено пожежею на полі поблизу сіл Піски-Радьківські та Вища Солона" , – повідомляє селищна рада.

За його інформацією, цьогорічна врожайність у деяких господарствах становить близько 50-60 ц/га. Зібране зерно зберігається на складах та токах підприємств. Що з ним буде далі – наразі сказати складно, зазначають у селищній раді.

 

Теги: #харківська_область #знищення #держсимволіка

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