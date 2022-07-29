Події

20:18 29.07.2022

Мінфін США вніс до санкційного списку дві фізичні та чотири юридичні особи з РФ

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Мінфін США вніс до санкційного списку дві фізичні та чотири юридичні особи з РФ

Під нові санкції США підпали ще двоє громадян РФ, а також пов'язані з ними організації, повідомляється на сайті американського Мінфіну.

Згідно з опублікованим у п'ятницю списком, санкції торкнуться громадської організації "Креативна дипломатія", президентом якої є Наталія Бурлінова, а також Антиглобалістський рух Росії, ТОВ "Іонов Трансконтинентал" та інформаційне агентство Stop-Imperialism, якими керує Олександр Іонов.

За твердженням Мінфіну, Бурлінова та Іонів "брали участь у спробах Росії маніпулювати та дестабілізувати США та їхніх союзників і партнерів, зокрема Україну". Зокрема, вони підтримували "діяльність щодо втручання у американські вибори". Зазначається, що ці заходи йдуть окремо від санкцій, які США та інші країни запроваджували щодо РФ за війну в Україні.

 

 

Теги: #сша #росія #санкції

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