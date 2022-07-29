Білецький: Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців воєнного злочину в Оленівці

Лідер "Азову" Андрій Білецький заявив, що оголошує полювання на кожного росіянина, причетного до масового вбивства азовців в колонії в Оленівці Донецької області, інформацію про жертв та конкретних виконавців цього воєнного злочину збирають.

"Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове вбивство полонених як дії української армії. Бійців полку було переведено в окрему будівлю. Було проведено пропагандистську роботу - знято людоїдський фільм про "Азовсталь". Ми збираємо інформацію про жертв та конкретних виконавців цього воєнного злочину", - написав він у телеграм-каналі.

Він наголосив, що вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт, додавши, що країні-агресору "не відоме поняття офіцерської честі, а тим більше дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни".

Білецький заявив, що Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається знищити віроломством.

"Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - заявив Білецький.