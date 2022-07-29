До 15 осіб зросла кількість поранених унаслідок удару по житловому кварталу Миколаєва - заступник голови Офісу президента

До 15 людей зросла кількість поранених унаслідок удару по житловому кварталу Миколаєва, п'ятеро людей загинули, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Миколаїв. Росіяни вкотре завдали удару по житловому кварталу Миколаєва. Хтось стояв на транспортній зупинці, хтось гуляв із домашнім улюбленцем. У день цих звичайних людей увірвалися російські ракети. Окупанти не припиняють тероризувати місто, яке сміливо чинить спротив. За добу у Миколаєві загинули п'ятеро людей, ще 15 дістали поранень", - написав він у телеграм-каналі.

На місці ранкових обстрілів працюють екстрені служби.