У Миколаєві російські снаряди влучили поряд із зупинкою громадського транспорту, 4 людей загинуло та 7 поранено - Кім

Унаслідок обстрілу російськими окупантами касетними снарядами одного з районів Миколаєва четверо людей загинуло та семеро поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні щойно вистрілили в інший район поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежать на землі. Швидкі поїхали, працюють. Прошу, дуже акуратно...", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Пізніше він доповнив, що "наразі відомо про сімох поранених і чотирьох загиблих".