Події

10:50 29.07.2022

У Миколаєві російські снаряди влучили поряд із зупинкою громадського транспорту, 4 людей загинуло та 7 поранено - Кім

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У Миколаєві російські снаряди влучили поряд із зупинкою громадського транспорту, 4 людей загинуло та 7 поранено - Кім

 Унаслідок обстрілу російськими окупантами касетними снарядами одного з районів Миколаєва четверо людей загинуло та семеро поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні щойно вистрілили в інший район поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежать на землі. Швидкі поїхали, працюють. Прошу, дуже акуратно...", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Пізніше він доповнив, що "наразі відомо про сімох поранених і чотирьох загиблих".

 

Теги: #жертви #миколаїв #обстріл #кім

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