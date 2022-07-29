Ворог уночі завдав авіаудару по Бахмуту, в Покровську російські снаряди влучили в район залізничного вокзалу, поранено 5 осіб - Донецька ОВА

Ворог уночі завдав авіаудару по Бахмуту, там за добу загинуло чотири людини, також у Покровську російські снаряди влучили в район залізничного вокзалу, поранення отримали п’ять людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Бахмут після вчорашніх обстрілів з "Ураганів" цієї ночі зазнав іще й авіаудару. Всього за минулу добу в місті загинули чотири людини, поранено п’ятьох. Пошкоджено дитсадок, сім багатоповерхівок і 27 приватних будинків", - написав він у телеграм-каналі.

Також уночі росіяни обстріляли Покровськ – снаряди влучили в район залізничного вокзалу.

"Обійшлося без загиблих, але поранення дістали п’ятеро людей. Пошкоджено житловий будинок і нежитлове приміщення, а також будівлю вокзалу", - повідомив Кириленко.

Тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки та Красногорівки. У Красногорівці пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, без постраждалих.

Під обстріл потрапив Слов'янськ, є постраждалі. Точну інформацію встановлюють.