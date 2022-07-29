Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло 8 осіб, 19 – поранено

Минулої доби четверга внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 8 осіб, ще 19 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.