Сенатори США оприлюднили пропозицію про витрати на нацоборону на суму $850 млрд у 2023 році

Американські сенатори внесли пропозицію про виділення $850 млрд на витрати на оборону, повідомляє видання The Hill.

"Комітет Сенату США з асигнувань пропонує виділити на 2023 фінансовий рік $850 млрд на витрати на національну оборону в рамках пакета видатків майже на $1,7 трлн, представленого в четвер", - йдеться у статті.

Зазначається, що основна частина коштів може надійти завдяки ухваленню законопроєкту про санкціонування витрат на оборону, який передбачає виділення $792,1 млрд на потреби Міноборони США.

"Це на $63,6 млрд більше, ніж було затверджено на 2022 фінансовий рік", - наголошує видання.

Крім того, близько $16,6 млрд може бути додатково виділено на проєкти з будівництва військових об'єктів у зв'язку з ухваленням іншого законопроєкту про асигнування на суму $317 млрд.