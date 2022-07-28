Посли G7 вітають призначення Клименка керівником САП

Посли країн "Великої сімки" (G7) вітають призначення в четвер Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), назвавши величезним стрибком уперед на шляху до створення антикорупційної архітектури України.

"Посли G7 вітають призначення Олександра Клименка головою САП сьогодні генеральним прокурором Костіним. Президент України Володимир Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору", - сказано в повідомленні у твіттері.

Посли назвали це "величезним стрибком уперед на шляху до створення антикорупційної архітектури України, придатної для досягнення цілей".

"Тепер Україна має переконатися, що САП забезпечена всіма ресурсами та інституційною незалежністю, необхідними для боротьби з корупцією у найвищих ешелонах влади", - наголосили посли G7.