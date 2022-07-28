Події

18:50 28.07.2022

Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24

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Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24

Креативний директор модного дому Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Відбудова України" для допомоги тимчасово переміщеним особам, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором нашої фандрейзингової платформи UNITED24 у напрямі "Відбудова України" для допомоги тимчасово переміщеним особам. На підтримку платформи Balenciaga створили спеціальний світшот. 100% прибутку з продажу таких світшотів буде перераховано на напрям "Відбудова України", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Зеленський 18 травня 2022 року підписав указ про заснування національного бренду UNITED24.

 

Теги: #зеленський #united24

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