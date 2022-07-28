Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про тенденцію виїзду молоді з тимчасово окупованої території, зокрема через небажання навчатися у створеному росіянами псевдоуніверситеті на базі п'яти вищих навчальних закладів Запорізької області.

"На базі п'яти університетів тимчасово окупованої Запорізької області вони (російські окупанти - ІФ) створили єдиний псевдоуніверситет… Якщо раніше у цих п'яти університетах навчалися близько 15 тисяч студентів, то на сьогодні ворог декларує та пишається тим, що наразі зараховано дві тисячі студентів. Ми розуміємо, що ніхто не хоче навчатися у цьому псевдоуніверситеті. І точно ми бачимо тенденцію, що молодь виїжджає із тимчасово окупованої території", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

Мер Мелітополя також наголосив, що на сьогодні влада міста ставить перед собою мету, згідно з якою всі випускники 11 класів зможуть вступити до вищих навчальних закладів України.

"У них є пільги на вступ: вони не складають іспитів, тестування, а лише за співбесідою можуть вступити до вищих навчальних закладів", - уточнив Федоров.