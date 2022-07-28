Для участі в бойових діях в Україні РФ залучає сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію, - Маляр

Для участі у бойових діях в Україні РФ залучає так званий Імперський легіон - сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Військово-політичне керівництво РФ намагається в авральному порядку відновлювати бойові здібності з'єднань та частин, які зазнали втрат серед особового складу під час військових бойових дій на території України. З цією метою путінська пропагандистська машина активізувала діяльність так званого Російського імперського руху. Відбувається інтенсивна мобілізація членів цього руху, зокрема його воєнізованого крила "Імперський легіон" для участі у бойових діях в Україні", - сказала Маляр на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Вона наголосила, що особливий цинізм наративів російської пропаганди полягає в тому, що для реалізації офіційно задекларованих керівництвом РФ цілей так званої спеціальної військової операції і так званої денацифікації України залучаються сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій.