Події

13:43 28.07.2022

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

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Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає державного секретаря США Ентоні Блінкена оголосити Росію державним спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели "до загибелі незліченної кількості безневинних чоловіків, жінок та дітей", повідомляє The New York Times.

"Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями у всій Україні", - йдеться у законопроєкті Сенату.

Аналогічний захід було представлено у Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення. Проте право призначати державу спонсором тероризму належить Державному департаменту.

 

Теги: #рф #тероризм #війна #сенат_сша

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