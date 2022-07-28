Події

12:25 28.07.2022

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

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Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

Компанія Baykar безкоштовно надасть українській армії безпілотник Bayraktar TB2, збір коштів на придбання якого проводився у Польщі, повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сєраковський у соцмережі "Фейсбук".

"Ми щиро дякуємо всім полякам, які підтримали цю знаменну акцію. Ми вражені тим, що у вашій кампанії взяли участь сотні тисяч поляків. Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності, і ми робимо пропозицію. Перед обличчям вашої кампанії ми безоплатно передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину якнайкраще. І ми стежитимемо за спрямуванням зібраних коштів українськими благодійними організаціями на цілі, які служать зміцненню України", - зазначається у листі Ради директорів компанії Baykar, який оприлюднив Сєраковський.

Він також зазначив, що під час акції було зібрано більше коштів, ніж необхідно для придбання безпілотника.

"Оскільки ми зібрали надлишок, тобто приблизно 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), згідно з описом колекції, ми перерахуємо їх до фонду Збройних сил України, який перебуває у віданні Національного банку України. До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися", - наголосив Сєраковський.

Джерело: https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid0w4JRSCejBPbgJfsUEg54KwCHXcozH9acPsfN9Jz4Zpn5U2WHK4r2SgoajxpnEitil

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Теги: #польща #bayraktar #baykar

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