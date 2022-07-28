У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА

Російські окупанти в четвер завдали масованого ракетного удару по Київській області, у Вишгородському районі підтверджено п'ять прильотів ворожих ракет, ще дві були збиті силами ППО, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні, у День державності, ворог випустив по Україні понад 20 ракет. У Київській області відбулося п'ять прильотів у Вишгородському районі. Ще дві ракети збили сили ППО", - зазначив Кулеба.

За його словами, "такі зухвалі дії росіян вкотре доводять, що вони зазіхають не лише на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність". "Але наша держава і наша суверенність непорушні", - наголосив голова ОВА.

Він закликав громадян не нехтувати сигналами тривоги та власною безпекою.