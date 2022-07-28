Президент України призначив Андрія Костіна генпрокурором – указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
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