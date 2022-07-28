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12:07 28.07.2022

Президент України призначив Андрія Костіна генпрокурором – указ

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Президент України призначив Андрія Костіна генпрокурором – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Теги: #указ #генпрокурор #костін

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