Генпрокурор Костін затвердив Олександра Клименка керівником САП - Єрмак

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко, оголошений конкурсною комісією переможцем чесного відбору та затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення.

Про це написав у телеграм-каналі у четвер уранці глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи", – написав він.

За словами Єрмака, "незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу. А наша ГПУ, зокрема, має важливу місію - розслідування злочинів Росії проти України. Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців".