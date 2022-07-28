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08:41 28.07.2022

Метою України є посилення санкцій, щоб зламати російську військову машину

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Метою України є посилення санкцій, щоб зламати російську військову машину

Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака обговорила шляхи посилення обмежень проти РФ із керівництвом та представниками фракцій та груп Верховної Ради, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я зазначив, що робота цієї групи стимулює подальший розвиток санкційної політики проти країни-агресора Росії. Вона вплинула на появу в Сенаті США, а потім і в Палаті представників Конгресу США резолюцій із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Вважаю, що наша група стала дійсно основною платформою щодо формування та аналізу санкційної політики. Сьогодні наші рекомендації використовують всі наші партнери", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Він нагадав, що за кордоном вже заморожено російські активи вартістю понад $23 млрд, і триває робота над їх передачею Україні, для чого низка партнерів уже внесли відповідні зміни до свого законодавства.

Окрім того, російську банківську систему відрізають від світу. Заборона експорту до РФ довжелезного списку технологій і товарів відкидає їх у минуле. Проти топчиновників країни-агресора та близьких до них людей упроваджують персональні санкції.

"Метою експертної групи є впровадження санкцій проти всіх членів партії "Єдина Росія". Крім того, триває робота над Книгою катів, яка міститиме відомості про кожного російського воєнного злочинця, причетного до звірств на території України", - зазначив Єрмак.

Він нагадав, що ембарго на російське золото, яке є другим експортним товаром Росії, позбавить її багатомільярдних доходів. У межах нафтового ембарго окремі країни повністю відмовилися від російської нафти, а Європейський Союз зобов'язується відмовитися від нафти, що транспортується морем. Триває підготовка до впровадження газового ембарго.

"Група Макфола-Єрмака запропонувала країнам санкційної коаліції впровадити вимогу про обов'язкове розкриття інформації щодо будь-яких ділових контактів, спільного володіння корпоративними правами та власністю з громадянами РФ. Проєкт такої резолюції вже подано до Конгресу США. Пропонується посилити відповідальність, аж до кримінальної, за ухилення від санкцій - це рішення вже розглядається у ЄС. Можливо, такі ініціативи варто передбачити і в українському законодавстві, якщо Верховна Рада вирішить це підтримати", - наголосив Єрмак.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що український парламент готовий до координації дій щодо посилення санкційної політики проти Росії. Представники ж депутатських фракцій та груп висловили свої пропозиції та ідеї щодо шляхів посилення санкцій та підвищення їх ефективності. Зокрема, наголосили на важливості вторинних санкцій проти держав, фізичних чи юридичних осіб, які сприяють агресії РФ або допомагають їй обходити санкції.

Співголова міжнародної санкційної групи Майкл Макфол зазначив, що експерти активно працюють над питанням вторинних санкцій і готові до обговорення різних ідей, зокрема з парламентарями.

"Системно дотиснемо Росію та переможемо", - сказав Єрмак.

 

Теги: #росія #санкції #посилення

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