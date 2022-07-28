У результаті нічних ракетних ударів у Харкові частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 13 пожеж, спричинених військовими діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (7), Чугуївському (2), Богодухівському (1), Ізюмському (1) районах області, а також по 1 у Немишлянському та Київському районах Харкова. Горіли природні екосистеми, поля з пшеницею на корені, сміттєзвалище, приватні житлові будинки та дворові забудови, об'єкти критичної інфраструктури", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, 27 липня, з 18:00 до 22:00, с. Циркуни зазнало масованого ворожого артобстрілу, що призвело до виникнення 7 пожеж. Рятувальники гасили їх, постійно ризикуючи потрапити під удар. Вогонь знищив або пошкодив приватну лазню, житловий будинок, теплицю, літню кухню та 3 господарські будівлі.

Близько опівночі російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого було частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Сталися дві пожежі у Немишлянському та Київському районах міста. Обидві пожежі рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.