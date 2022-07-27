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17:12 27.07.2022

Кличко передав Держприкордонслужбі України 35 мікроавтобусів

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Мер Києва Віталій Кличко передав Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів, повідомляє пресслужба київського міського голови.

"Сьогодні ми передаємо Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів Volkswagen T5, які залучили і отримали від наших партнерів. Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися при патрулюванні державного кордону. І посилять технічну оснащеність прикордонників, дозволять більш ефективно виконувати завдання з охорони державного кордону", – сказав Кличко.

Зазначається, що автомобілями планують укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, захищаючи Україну від агресії російських варварів.

"Ці мікроавтобуси будуть використовувати, зокрема, і для логістичного забезпечення, доставки військово-технічного спорядження до місць несення служби прикордонниками. А також – для створення на їх базі мобільних тепловізійних комплексів та спеціальних апаратних зв’язку", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, ці автомобілі – не перша допомога від Києва Державній прикордонній службі України.

"До цього прикордонники вже отримували бронежилети, сухі пайки та інше. Так, у червні-липні столиця передала для потреб Державної прикордонної служби 1 700 бронежилетів", - наголошується у повідомленні.

Теги: #кличко #прикордонники #мікроавтобус

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