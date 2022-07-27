Кличко передав Держприкордонслужбі України 35 мікроавтобусів
Мер Києва Віталій Кличко передав Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів, повідомляє пресслужба київського міського голови.
"Сьогодні ми передаємо Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів Volkswagen T5, які залучили і отримали від наших партнерів. Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися при патрулюванні державного кордону. І посилять технічну оснащеність прикордонників, дозволять більш ефективно виконувати завдання з охорони державного кордону", – сказав Кличко.
Зазначається, що автомобілями планують укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, захищаючи Україну від агресії російських варварів.
"Ці мікроавтобуси будуть використовувати, зокрема, і для логістичного забезпечення, доставки військово-технічного спорядження до місць несення служби прикордонниками. А також – для створення на їх базі мобільних тепловізійних комплексів та спеціальних апаратних зв’язку", - йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, ці автомобілі – не перша допомога від Києва Державній прикордонній службі України.
"До цього прикордонники вже отримували бронежилети, сухі пайки та інше. Так, у червні-липні столиця передала для потреб Державної прикордонної служби 1 700 бронежилетів", - наголошується у повідомленні.