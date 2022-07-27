Понад 30% закладів освіти готові до організації очного навчання - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що на сьогодні понад 30% закладів освіти готові до організації освітнього процесу в очному форматі.

"Кількість закладів із укриттями для учасників освітнього процесу стає дедалі більшою, і на сьогодні понад 30% закладів освіти готові до організації освітнього процесу в офлайн форматі", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в середу вдень.

Водночас міністр наголосив, що керівники військових адміністрацій та засновники закладів освіти визначатимуть формат організації освітнього процесу з 1 вересня.

Шкарлет також заявив, що остаточні результати щодо готовності закладів освіти до очного навчання будуть відомі після 20 серпня.