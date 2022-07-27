Рада має намір передбачити арешт для військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

Верховна Рада планує закріпити як запобіжний захід до військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час дії воєнного стану, виключно тримання під вартою, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7431 за основу підтримали 256 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Автор документа Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") вважає за необхідне виключити застосування будь-яких інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, до військовослужбовців, які вчинили окремо визначені воєнні злочини під час дії воєнного стану. З огляду на це Кримінальний процесуальний кодекс пропонується доповнити нормою відповідного змісту.

Крім того, законопроєкт передбачає, що термін дії постанови слідчого судді та суду про тримання під вартою або продовження цього не може перевищувати тридцяти днів.